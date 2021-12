Papa Bento XVI dá bênção final no último Ângelus

Em sua última oração do Ângelus como pontíficie, o Papa Bento XVI deu a bênção final de seu pontificado neste domingo da janela de seu quarto para os aplausos de dezenas de milhares de pessoas presentes na Praça de São Pedro, na Cidade do Vaticano.

<GALERIA ID=18091/>

O papa disse que não "está abandonando a Igreja", apesar da renúncia ao papado, que se encerrará na quinta-feira (dia 28). Bento XVI afirmou que, ao invés disso, ele servirá à Igreja com a mesma dedicação que teve até agora, mas o fará de uma maneira "mais adequada à minha idade e minha força".

Bento XVI, de 85 anos, passará seus últimos anos rezando, meditando e em reclusão em um monastério na Cidade do Vaticano, na Itália. Antes, o papa fará sua última aparição pública, na próxima quarta-feira (dia 27), na Praça de São Pedro. As informações são da Associated Press.

