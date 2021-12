Papa anuncia que João Paulo II será santo padroeiro da JMJ

O papa Francisco anunciou nesta quinta-feira, 6, que João Paulo II, que será canonizado no dia 27 de abril, será o santo padroeiro da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), da qual foi o idealizador.



Foi o que anunciou em sua mensagem para a próxima JMJ, que a Igreja Católica celebra em 13 de abril, e que foi anunciada hoje pelo Vaticano.



"A canonização de João Paulo II no segundo domingo de Páscoa é, nesse sentido, um acontecimento que cheia nosso coração de alegria. Ele será o grande patrono das JMJ, das quais foi o iniciador e promotor", escreve o papa argentino.



Francisco acrescenta que o papa polonês "continuará sendo para todos vocês um pai e um amigo".



A mensagem também lembra que neste ano se completa o trigésimo aniversário da entrega da cruz do Jubileu da Redenção aos jovens, "o ato simbólico com o qual João Paulo II começou a grande peregrinação juvenil que, desde então, continua através dos cinco continentes".

