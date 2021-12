Panelas de pressão foram usadas no ataque em Boston

Fontes próximas da investigação dizem que "panelas de pressão" - dentro de mochilas de nylon preto e usando possivelmente temporizadores - guardavam as duas bombas que explodiram nesta segunda, 15, na linha de chegada da Maratona de Boston. Outra fonte diz que o estilo do dispositivo se assemelha ao que comumente é usado por terroristas no Afeganistão e no Paquistão.

Panfleto de 2010, do Departamento de Segurança Interna, já alertava a polícia e as forças de segurança sobre a possibilidade de fazer um explosivo improvisado usando panelas de pressão. As que foram usadas eram das comuns, de seis litros.

Vários policiais patrulham com motos a Avenida de Massachusetts, em Boston, nos Estados Unidos nesta terça-feira, 16. Tanques leves e veículos militares mantêm guarda na área dos atentados de segunda, 15, em que morreram três pessoas e mais de 176, segundo números mais recentes, ficaram feridas na explosão de duas bombas durante a maratona.

