Pais registram os 10 dias de vida de filho com anomalia

A família de Zion Isaiah fez um ensaio fotográfico para registrar os 10 dias de vida do bebê, que nasceu com anomalia genética fatal. Mesmo sabendo do diagnóstico quando estava na 20ª semana de gestação, o casal Josh e Robbyn Blick não cogitou fazer o aborto.

Para registrar cada momento da vida do quarto filho, eles publicaram fotos e vídeos na internet. Sabendo que a criança não completaria 1 ano, a família comemorou o aniversário de uma semana de Zion.

Zion nasceu no dia 11 de janeiro pesando 3,3 kg. O menino tinha trissomia 18, também conhecida como síndrome de Edwards, que provoca anormalidades em partes do corpo. A sobrevivência a essa doença é baixa, já que causa anomalias cardíacas, malformações renais, entre outros problemas.

