Pais "amamentam" em campanha de conscientização

Um fotógrafo americano lançou uma campanha de conscientização de homens sobre a amamentação. O objetivo de Hector Cruz com o Project Breastfeeding (Projeto Amamentação) é estimular os homens a apoiarem suas mulheres durante o período de amamentação. Para isso, ele fez fotos de homens, a maioria sem camisa, segurando bebês contra o peito. As imagens trazem a frase 'If I Could, I Would' (Se eu Pudesse, Eu Faria). Hector também disse que quer desestigmatizar a amamentação em público.

