O Natal de uma família de Michigan, nos Estados Unidos, não poderia ter rendido lembranças mais engraçadas. Tudo porque Steve Haddad levou uma brincadeira familiar muito a sério.

A família de Haddad costuma apresentar coreografias numa espécie de competição musical. Steve acabou cedendo à ideia de suas duas filhas de copiarem a coreografia de Beyoncé e suas dançarinas na música Single Ladies.

"Steve é naturalmente hilário, mas minhas filhas tiveram que implorar para ele fazer essa dança para a competição", contou Tina, esposa de Steve, ao portal da revista People. "Eles tiveram aulas com um coreógrafo para aprender os movimentos".

Foi assim que, no dia 25 de dezembro, Steve rebolou e tentou acompanhar o ritmo das duas filhas usando um collant preto. A família filmou o momento e publicou na internet. O vídeo já conta com 23 milhões de visualizações e 94 mil compartilhamentos.

Tina disse que Steve ficou receoso a princípio com o alcance do vídeo, mas depois se animou. "No começo ele ficou nervoso, mas dissemos que o vídeo era divertido, fofo e de modo algum negativo. Acho que agora ele está curtindo, mas ele não admitiria", disse.

Assista o vídeo:

Estadão Conteúdo Pai veste collant preto e dança 'Single Ladies' com as filhas nos EUA

