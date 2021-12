Pai manda foto "nude" por engano para filha

Robyn Millen, moradora de Brighton, na Inglaterra, ficou em choque ao receber uma foto nua do pai através da rede social SnapChat.

A jovem contou ao jornal britânico "Daily Mail" que "quis morrer" depois de receber a foto. Mesmo em choque, ela avisou ao pai por mensagem de texto: "Pai, seu snapchat é inadequado".

Após a queixa da filha o homem explicou que queria enviar para a mãe dela, mas não sabia como funcionava o aplicativo.

Depois a jovem notou que a foto estava disponível para todos os amigos do pai na rede social.

No entanto, ele não se incomodou com a confusão porque não é possível ver mais do que as pernas e emoticons cobrindo o pênis do homem.

Robyn dividiu o fiasco do pai no Twitter, e fez sucesso já que mais de 1,5 milhão de pessoas já viram a fotografia.

