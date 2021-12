Um homem decidiu filmar um segundo de cada dia do filho do nascimento até ele completar 1 ano. O feito de Sam Christopher Cornwell, de Newport, no País de Gales, virou um vídeo 06:54, que virou hit na internet. A gravação já foi vista mais de 260 mil vezes.

As imagens mostram o crescimento do pequeno Indigo, mudanças de comportamento, fisionomia e interação dele com a família. Há cenas de Indigo dormindo, brincando, comendo, chorando, engatinhando, andando e realizando muitas peraltices.

Da Redação

Pai filma 1s de cada dia do filho do parto ao aniversário

A Second a Day from Birth. from Sam Christopher Cornwell on Vimeo.

adblock ativo