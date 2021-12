Pai e filha morrem em desabamento de tenda de circo nos EUA

Um pai e sua filha morreram quando uma tenda de circo desabou em uma cidade de New Hampshire durante uma tempestade de vento na segunda-feira, 3, disse a governadora do Estado norte-americano, Maggie Hassan, a uma rede de televisão local em uma entrevista por telefone transmitida ao vivo nesta terça-feira, 4.



Cerca de 100 pessoas estavam dentro da tenda durante a apresentação circense em Lancaster, cerca de 145 quilômetros ao norte da capital estadual Concord, quando uma tempestade passou pela região perto das 17h30 do horário local, de acordo com o escritório do corpo de bombeiros do Estado. Cerca de 15 pessoas foram levadas a um hospital da área para serem tratadas.



Os mortos ainda não foram identificados.



"Perdemos duas vidas, um pai e sua filha, em um evento que deveria ter sido divertido", declarou Maggie ao canal WMUR sem dar detalhes de suas idades ou identidades.



O escritório dos bombeiros disse ter iniciado uma investigação sobre a causa do desabamento.



A empresa Walker International Events, proprietária do circo, declarou em seu site que cancelou o espetáculo da noite desta terça-feira em Bradford, no Vermont. As autoridades do circo não responderam de imediato a um pedido de comentário nesta terça-feira.



Mais ao sul, autoridades relataram também nesta terça-feira que tempestades de raio intensas varreram o sudeste do Estado, incluindo a área do balneário de Cape Cod, derrubando árvores e deixando cerca de 130 mil casas e negócios sem energia naquela região e na vizinha Rhode Island, segundo as prestadoras de serviço locais Eversource e National Grid.

