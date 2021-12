Pai do LCD é um dos vencedores do Prêmio do Inventor Europeu

Os inventores de diversas inovações tecnológicas, que vão desde gavetas silenciosas a nanocápsulas que podem tratar certos tipos de câncer, receberam nesta terça-feira o Prêmio do Inventor Europeu 2013.

Patrick Couvreur, professor da universidade Paris-Sud, foi premiado na categoria Pesquisa por seu trabalho sobre nanocápsulas, 70 vezes menores do que os glóbulos vermelhos, que uma vez no corpo do doente permite liberar medicamentos de maneira controlada e precisa.

Degradáveis, as nanocápsulas desaparecem no sangue uma vez que atingem seu alvo o que permite evitar muitos efeitos secundários ligados à quimioterapia.

Esta tecnologia, ainda em fase de testes, permite reduzir em 70% as metástases de um câncer de fígado.

Os austríacos Claus Haemmerle e Klaus Bruestle conquistaram o prêmio na categoria Indústria, pelo desenvolvimento de um sistema que permite abrir e fechar de maneira silenciosa as gavetas.

O júri, formado por especialistas de várias áreas, como política, economia, comunicação e pesquisa, escolheram os vencedores entre 15 finalistas, divididos em cinco categorias.

O suíço Martin Schadt, conhecido como o "pai do pixel" por ter depositado um estudo em 1970 sobre a tecnologia Liquid Crystal Displays (LCD), foi premiado por sua carreira.

Este evento anual é organizado desde 2006 pelo Escritório Europeu dos Brevets (OEB).

