Pai com doença terminal leva filha ao altar deitado em maca

Um casamento já comove amigos e familiares, mas uma cerimônia na cidade de Strongsville, em Ohio, nos EUA, teve um toque especial. Isso porque o pai da noiva, que tem uma doença terminal, levou a filha ao altar deitado em uma maca. Os convidados choraram e bateram palmas ao ver Scott Nagy entrando na Primeira Igreja Evangélica Luterana ao lado da filha Sarah.

Para realizar o sonho da filha, Scott Nagy, que está internado no Hospital Universitário Seidman Cancer Center desde agosto, contou com a ajuda de médicos voluntários. Os profissionais não sabiam se ele, que foi diagnosticado com câncer de uretra, conseguiria participar da cerimônia, inicialmente marcada para o ano que vem.

Com fios de monitoramento escondidos no smoking e com uma traqueostomia, Scott Nagy fez o trajeto até o altar. Uma enfermeira do hospital ajudou nos preparativos, fazendo terapia diária para fortalecer o paciente e conferindo a logística para transportar Scott Nagy até a igreja.

O trajeto foi feito por uma empresa de transporte médico, que doou o serviço. Dessa forma, Scott Nagy conseguiu entregar sua filha para o noivo Angelo Salvatore.

adblock ativo