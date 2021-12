Pacotes suspeitos são enviados a vários locais nos EUA, como Casa Branca e CNN

Pacotes suspeitos foram enviados a uma série de endereços nos Estados Unidos, inclusive para a Casa Branca, informa a imprensa local, atribuindo a informação a autoridades do país. O pacote para a sede do Executivo americano foi interceptado em uma base em Washington, D.C., segundo a rede CNN, que atribui a informação a um agente do setor de segurança.

Também houve envio de pacotes suspeitos para o complexo de edificações conhecido como Time Warner, onde fica a emissora CNN, e para residências dos ex-presidentes Barack Obama e Bill Clinton, este marido da ex-secretária de Estado Hillary Clinton.

Nesta semana, um dispositivo explosivo já havia sido enviado na segunda-feira para o investidor George Soros.

Não está claro, porém, se haveria alguma relação entre os episódios. Segundo o jornal The New York Times, a correspondência suspeita para Soros teria sido entregue em mãos.

Em comunicado, a porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders, condenou as violentas tentativas de ataques" contra Obama, Hillary e outras figuras públicas.

Segundo a nota, o serviço secreto dos EUA investiga os episódios.

