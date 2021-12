Oscar Pistorius rejeita acusação de assassinato

O atleta paralímpico sul-africano Oscar Pistorius rejeitou "de forma contundente" a acusação de assassinato de sua namorada Reeva Steenkamp, pelo qual foi formalmente acusado nesta sexta-feira, 15, indicaram sua família e seu agente em um comunicado.

"Oscar Pistorius compareceu perante a justiça aqui em Pretória nesta manhã (sexta-feira) e foi formalmente acusado do assassinato de Reena Steenkamp. Este suposto assassinato é contestado de forma contundente", afirma o texto.

"Os advogados que representam o atleta pediram um adiamento da decisão da libertação sob fiança até terça-feira com o objetivo de ter tempo para realizar sua própria investigação sobre as circunstâncias da tragédia", ressaltam.

Oscar Pistorius "deixou claro que queria enviar seu profundo pesar à família de Reeva. (...) Nossos pensamentos e orações devem estar com Reeva e sua família, para além das circunstâncias desta terrível, terrível tragédia", acrescentam a família e o agente.

Um ídolo em seu país, Oscar Pistorius, de 26 anos, foi acusado do assassinato de Reeva Steenkamp, uma modelo de 29 anos com quem tinha uma relação sentimental desde novembro, que foi encontrada morta com quatro tiros na casa do atleta na manhã de quinta-feira, dia de São Valentim.

A promotoria quer uma reclassificação do caso como "assassinato com premeditação".

