Os EUA estão com você, diz Trump no Twitter ao parabenizar Bolsonaro por posse

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, parabenizou pelo Twitter o presidente Jair Bolsonaro, que tomou posse há pouco em Brasília, e elogiou o discurso feito por ele durante a cerimônia.

"Parabéns ao presidente Jair Bolsonaro, que acabou de fazer um grande discurso de posse - os EUA estão com você!", escreveu Trump na rede social.

Congratulations to President @JairBolsonaro who just made a great inauguration speech - the U.S.A. is with you!