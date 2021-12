ONU documenta 93 mil mortos em conflito sírio

O número de mortos confirmadas na Síria chegou a 93 mil no final de abril, mas as estatísticas verdadeiras da violência, que já está em seu terceiro ano, podem ser muito maiores, informou o escritório de direitos humanos da ONU nesta quinta-feira.

Em média, mais de 5.000 pessoas foram mortas a cada mês desde julho. As regiões de Damasco e Aleppo registraram os números mais altos da violência desde novembro, informou o órgão em seu mais recente relatório sobre as mortes confirmadas.

"Esse número extremamente alto de mortos, mês após mês, reflete a drástica deterioração do comportamento do conflito no último ano", disse a Alta Comissária de Direitos Humanos da ONU, Navi Pillay, em comunicado.

O número anterior de mortos divulgado pela ONU em maio era de 80 mil no conflito, que começou como protestos pacíficos contra o presidente Bashar al-Assad em março de 2011 e se tornou uma rebelião alguns meses depois.

O número de mortos tem como base oito fontes, incluindo o governo sírio e o Observatório Sírio de Direitos Humanos, sediado na Grã-Bretanha. As mortes só foram contabilizadas quando o nome da vítima, o local e a data da morte eram conhecidos.

"Há também casos documentados de torturas e execuções de crianças e famílias inteiras, incluindo bebês -- o que, juntamente com esse número devastador de mortos, é uma lembrança terrível de como esse conflito tornou-se cruel", disse Pillay.

