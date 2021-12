ONU destina US$ 15 milhões para ajuda às vítimas de terremoto no Nepal

A Organização das Nações Unidas informou que está liberando US$ 15 milhões de seu fundo de respostas a emergências para ajudar as vítimas do terremoto no Nepal. Um porta-voz da ONU, Farhan Haq, disse hoje a repórteres que o dinheiro permitirá que grupos de ajuda humanitária internacional ampliem suas operações e forneçam abrigo, água e medicamentos para as vítimas, entre outros serviços logísticos.

O porta-voz disse que caminhões com alimentos estavam a caminho dos distritos afetados nas proximidades do vale de Katmandu, e que a distribuição de alimentos deve começar na terça-feira.

Citando dados do governo, Haq afirmou que 8 milhões de pessoas foram afetadas pelo terremoto, em 39 distritos do Nepal, e mais de 1,4 milhão de pessoas precisavam de ajuda para comer, incluindo 750 mil que vivem perto do epicentro do terremoto, em moradias de baixa qualidade.

A equipe humanitária da ONU para o Nepal está coordenando os esforços internacionais de ajuda com o governo, segundo o funcionário. Um quadro mais claro das necessidades deve ser obtido nas próximas 48 horas. Haq afirmou ainda que a prioridade imediata é realizar buscas e retirar escombros, para tentar resgatar mais pessoas. Fonte: Associated Press.

