ONU cria página em português sobre direitos humanos

O Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil (UNIC Rio) lançou a página em português, dedicada aos direitos humanos. Além de conhecer fatos históricos relacionados às conquistas dos direitos humanos, o usuário pode baixar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, entre outros documentos, gratuitamente.

A página dá ênfase aos 20 anos de conquistas, desde a criação do cargo de alto comissário da ONU para os Direitos Humanos, em 1993, e apresenta o contexto histórico da implementação da declaração, proclamada em 1948, que segundo a ONU, é o documento atualmente mais traduzido do mundo, para 419 idiomas. Ali, o público também aprende como denunciar violações de direitos humanos à ONU. O serviço ainda oferece vídeos e notícias atualizadas diariamente sobre o assunto.

A assessoria do UNIC Rio informou que a ideia de criar a página surgiu devido à grande procura sobre esse assunto no país, e faltava um espaço virtual que concentrasse informação, documentos e notícias a respeito dos direitos humanos, no Brasil e no mundo, em português.

adblock ativo