ONU confirma morte de funcionário brasileiro no Haiti

O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, confirmou neste sábado, a morte do brasileiro e vice-representante do organismo no Haiti, Luiz Carlos da Costa, e do chefe da Missão de Estabilização da ONU no Haiti (Minustah), o diplomata tunisiano Hédi Annabi, em consequência do terremoto da última terça-feira. "Sinto-me profundamente entristecido ao confirmar a trágica morte do meu enviado especial ao Haiti, Hedi Annabi. Seu adjunto, Luiz Carlos da Costa, e o chefe interino da Polícia, o canadense Doug Coates, também morreram", disse Ban em comunicado. Com a morte do diplomata Luiz Carlos da Costa, sobe para 16 o número de vítimas brasileiras da catástrofe.

Sobreviventes - Se a ONU teve grandes perdas de seus signatários no terremoto, as esperanças de encontrar sobreviventes se renovam graças aos salvamentos que as equipes de busca empreendem. Uma adolescente já havia passado três dias sob os escombros, quando foi resgatada dos destroços do que já foi sua casa. Uma equipe de resgate retirou o corpo dela, depositando-o ao lado de outros cadáveres, em uma calçada da capital haitiana.

A família protestou, dizendo que a jovem merecia tratamento melhor. Um socorrista mexicano se inclinou sobre Josyanne Petidelle, de 19 anos, e apalpou o pescoço da jovem. Imediatamente, gritou os parentes: "Está viva!"

Apesar das probabilidades cada vez menores, equipes de resgate encontraram neste sábado pessoas ainda vivas em meio aos escombros. O terremoto na terça-feira deixou muita destruição em Porto Príncipe, e os mortos são estimados em centenas de milhares.

Bombeiros britânicos salvaram na sexta-feira uma menina de 2 anos de um edifício destruído. Sete pessoas foram retiradas do Hotel Montana entre a noite de quinta-feira e a sexta-feira, incluindo quatro norte-americanos que ficaram de pé e caminharam, após sair dos escombros.

Até uma equipe de uma televisão australiana acabou participando de um resgate, recuperando uma menina de 16 meses. A garota, que passa bem, ficou 68 horas em meio aos restos de uma casa.

Especialistas temem, porém, que pessoas acabem morrendo de sede em breve. "Três ou mais dias sem água e haverá gente muito doente", alertou o médico Michael VanRooyen, da organização humanitária Harvard Humanitarian Initiative, em Boston.

Uma haitiana foi encontrada na sexta-feira perto de um bar do Hotel Montana, após uma busca de 17 horas efetuada por uma equipe de resgate do condado norte-americano de Fairfax, Virginia (EUA). No bairro de Carrefour-Feuille, é forte o cheiro dos corpos em decomposição. Em meio ao caos, centenas de pessoas tentam ainda resgatar pessoas vivas. As informações são da Associated Press.

