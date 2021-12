ONU condena atentados na Tunísia, no Kuwait e na França

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Ban Ki-moon, condenou os ataques na Tunísia, no Kuwait e na França, ocorridos nesta sexta-feira, 26, que deixaram 63 mortos. "Os responsáveis por esses atos de violência espantosos precisam ser levados rapidamente à Justiça", disse.

Para Ban Ki-moon, as ações estão longe de "enfraquecer a decisão da comunidade internacional de lutar contra o flagelo do terrorismo"."Esses ataques hediondos apenas reforçam o compromisso das Nações Unidas de ajudar a derrotar os que estão empenhados no assassinato, na destruição e na aniquilação do desenvolvimento humano", destacou o secretário-geral.

Na Tunísia, pelo menos 37 pessoas morreram e 36 ficaram feridas, em sua maioria turistas, quando um homem armado abriu fogo em um resort em Sousse, a 140 quilômetros ao sul de Túnis. O atirador foi morto pela polícia.

No Kuwait, o ataque, reivindicado pelo grupo Estado Islâmico, a uma mesquita xiita na capital matou 25 pessoas, segundo dados do Ministério do Interior. Em comunicado divulgado pela agência de notícias oficial Kuna, a pasta informou que há 202 pessoas feridas.

Na França, autoridades identificaram Yassin Salhi, de 35 anos, nascido em Pontarlier, na mesma região do ataque, como o autor do atentado a uma fábrica de gás natural em Isère (Sudeste do país), no qual uma pessoa morreu e duas ficaram feridas. O ministro do Interior da França, Bernard Cazeneuve, confirmou que uma cabeça, coberta com inscrições em árabe, foi encontrada no local, pendurada em uma grade.

Horas depois dos atentados, a Espanha e a Itália elevaram os níveis de alerta antiterrorista.



