ONU alerta para risco de guerra civil em Mianmar

A emissária da ONU para Mianmar instou nesta quarta-feira, 31, o Conselho de Segurança a evitar uma "guerra civil" com um "banho de sangue" no país e agir contra os militares que derrubaram Aung San Suu Kyi, que segundo seu advogado está com "boa saúde", apesar de detida por dois meses.

"A crueldade dos militares é muito séria e muitas organizações étnicas armadas expressam claramente sua oposição, aumentando a possibilidade de uma guerra civil a um nível sem precedentes", disse Christine Schraner Burgener, emissária da organização, em uma reunião a portas fechadas do Conselho de Segurança da ONU.

"Um banho de sangue é iminente", alertou. "Exorto este Conselho a considerar todos os meios à sua disposição para empreender uma ação coletiva e fazer o que for necessário, o que o povo birmanês merece, para evitar uma catástrofe multidimensional no coração da Ásia", acrescentou.

"Isso pode acontecer diante de nossos olhos e o fracasso em evitar uma nova escalada de atrocidades custará ao mundo muito mais, no longo prazo", do que uma ação imediata, afirmou a enviada especial do Secretário-Geral da ONU para Mianmar, durante um reunião a portas fechadas do Conselho de Segurança.

Os membros do Conselho de Segurança estão, no entanto, divididos. Enquanto os Estados Unidos e o Reino Unido acabam de anunciar uma nova série de sanções, a China e a Rússia se recusam a condenar oficialmente o golpe.

Na terça-feira, as forças de segurança mataram oito manifestantes, segundo a Associação de Assistência a Presos Políticos (AAPP). Desde 1º de fevereiro, eles mataram 520 civis e detiveram centenas de manifestantes e oponentes, e eles estão desaparecidos, disse a AAPP.

