Ônibus invade estação de metrô em Moscou mata cinco e deixa feridos

Cinco pessoas morreram nesta segunda-feira, 25, após um ônibus invadir a calçada em Moscou, na Rússia. A ocorrência conta ainda com 15 feridos.

De acordo com imagens do acidente, o coletivo estava em alta velocidade e bateu na entrada de uma estação de metrô. A causa do acidente ainda será investigada.

O prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, prestou condolências aos parentes das vítimas.

