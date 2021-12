Ônibus cai em precipício e mata 41 nas Filipinas

Pelo menos 41 passageiros morreram hoje após o ônibus em que estavam cair em um precipício de 30 metros no norte das Filipinas. Foi um dos piores acidentes do tipo nos últimos meses no país, segundo a polícia. Nove pessoas sobreviveram, entre elas um menino de dez anos. Oito foram hospitalizadas, segundo o chefe da polícia da província de Benguet, Wilben Mayor.



