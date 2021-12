OMS lança plano de US$100 milhões para combater Ebola

A Organização Mundial da Saúde (OMS) lançou um plano de resposta de 100 milhões de dólares para combater o surto "sem precedentes" de Ebola na África Ocidental, que matou 729 pessoas das 1.323 infectadas desde fevereiro, informou a agência da ONU nesta quinta-feira, 31.



A diretora-geral da OMS, Margaret Chan, vai se reunir em Conacri, Guiné, na sexta-feira, com os presidentes dos países africanos afetados pelo surto, disse a agência em comunicado.



"A escala do surto do Ebola e a ameaça persistente que representa exigem que a OMS e a Guiné, Libéria e Serra Leoa levem a resposta a um novo nível e isso vai necessitar de um aumento de recursos, especialistas médicos dentro dos países, preparo e coordenação regional", disse Chan.



O plano identifica a necessidade de "mais centenas de profissionais" a serem enviados aos países afetados para melhorar a situação de atendimento nas instalações de tratamento, de acordo com a OMS.



Em um apelo aos países doadores de ajuda, a OMS disse que médicos, enfermeiros, epidemiologistas e profissionais de logística são urgentemente necessários.



Serra Leoa declarou estado de emergência pública e convocou militares para o isolamento médico de vítimas do Ebola, nesta quinta-feira, juntando-se à vizinha Libéria ao impor um controle no contato entre as pessoas devido ao pior surto do vírus registrado até hoje, que já deixou 729 mortos na África Ocidental.



O plano da OMS tem como meta fortalecer a vigilância sobre a doença como estratégia para deter a disseminação do vírus, especialmente nas regiões de fronteira, a proteção dos funcionários da área médica contra a infecção e um melhor trabalho de esclarecimento sobre a doença nas comunidades.

