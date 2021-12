OMS diz que vacina contra o vírus zika não estará disponível antes de 18 meses

A Organização Mundial de Saúde (OMS) disse nesta sexta-feira que uma vacina para o vírus zika não estará disponível para ensaios clínicos antes dos próximos 18 meses.

"Apesar do cenário encorajador, as vacinas vão demorar pelo menos 18 meses para poderem estar prontas para um ensaio [clínico] em larga escala", disse Marie Paule Kieny, vice-diretora da OMS encarregada do departamento de Sistemas de Saúde e Inovação. Ela afirmou que a resposta da Organização das Nações Unidas (ONU) está "avançando rapidamente" e que 15 empresas ou grupos foram identificados como possíveis participantes na busca pelas vacinas.

Ela disse a repórteres em Genebra que a OMS acredita também que a ligação entre o vírus transmitido pelo mosquito Aedes Aegypti e a microcefalia é "cada vez mais provável", mas que tal comprovação não é esperada "em algumas semanas ou meses". Isso seria uma previsão melhor do que a divulgada anteriormente, de pelo menos seis meses.

Kieny disse que diferentes tipos de possíveis vacinas - com o vírus vivo ou morto ou com o uso de vacinas de DNA - podem conduzir a diferenças no tempo de desenvolvimento, mas os desenvolvedores "estão todos partindo de um nível muito básico, por enquanto". Fonte: Dow Jones Newswires.

adblock ativo