OMS adverte que risco de pandemia por coronavírus é 'muito real'

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, alertou nesta segunda-feira, 9, que a ameaça de uma pandemia do novo coronavírus, que já contaminou mais de 110.000 pessoas no mundo, "se tornou muito real".

"Agora que o coronavírus se espalhou para muitos países, a ameaça de uma pandemia se tornou muito real. Mas seria a primeira pandemia da história que poderia ser controlada", disse o diretor durante uma coletiva de imprensa em Genebra, na Suiça. "Não estamos à mercê do vírus" porque "as decisões que tomamos podem influenciar a trajetória", completou.

"Mesmo se a chamarmos de pandemia, ainda podemos controlá-la", estimou, insistindo: devemos lembrar que, com uma ação rápida e decisiva, podemos retardar o coronavírus e prevenir novas infecções".

O diretor-geral da OMS lançou outra mensagem de esperança, dizendo que "a maioria" dos infectados se recuperará. "Dos 80 mil casos relatados na China, mais de 70% se recuperaram", detalhou.

Aparecido em dezembro na China, o coronavírus afeta todos os continentes, exceto a Antártica, e atrapalha a vida cotidiana e econômica em um número crescente de países. O vírus já causou mais de 3.800 mortes em 100 países e territórios, de acordo com um relatório estabelecido pela AFP.

"Ao contrário da gripe, podemos retardar, podemos desacelerar", disse o responsável pelo Programa de Emergência da OMS, Michael Ryan, expressando sua esperança de que as medidas de contenção da Itália funcionem e ajudem a conter a epidemia para que outros países possam se preparar melhor.

"Não estou preocupado com a palavra 'pandemia', estou mais preocupado com a reação do mundo", acrescentou.

adblock ativo