Oito feridos em tiroteio em escola secundária na França

Oito pessoas ficaram feridas nesta quinta-feira, 16, em um tiroteio ocorrido em um colégio secundário de Grasse, sudeste da França, e que tinha como alvo o diretor da instituição.

Um aluno do estabelecimento, de 17 anos, armado com um fuzil, duas pistolas e duas granadas, foi detido depois do incidente registrado na escola secundária Tocqueville, informou uma fonte judicial à AFP, pedindo para não ser identificada.

"Suspeito aparentemente sofre de problemas psicológicos", afirmou o presidente da região, Christian Estrosi.

As informações ainda são contraditórias sobre se o suspeito agiu sozinho ou com a ajuda de uma segunda pessoa. A polícia indicou em um primeiro momento que estava procurando um cúmplice foragido.

#Grasse Une cellule d'information du public a été activée à la préfecture : 04 93 72 22 22. Priorité aux proches des élèves de #Tocqueville pic.twitter.com/r6EoPXYQGZ — Ministère Intérieur (@Place_Beauvau) 16 de marzo de 2017

Em seu perfil no Twitter, o Serviço de Proteção civil do Departamento dos Alpes Marítimos comunicou um alerta de atentado e recomendou que os habitantes da cidade permaneçam em suas casas.

Événement important. Restez chez vous, ne circulez pas à Grasse — PréfetAlpesMaritimes (@prefet06) 16 de marzo de 2017

