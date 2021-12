Um quadro de milhões de dólares, uma obra-prima de um artista italiano do século 17, voltou a ser exibido na capital de Taiwan nesta terça-feira, depois de ser restaurada porque um menino de 12 anos tropeçou, caiu e fez um buraco na tela, disse o organizador da exposição.

"Flores", do mestre italiano Paolo Porpora, é parte de uma exposição em Taipé de obras de arte pintadas ou influenciadas por Leonardo da Vinci, de acordo com o principal organizador, David Sun.

"Foi um acidente tão raro", disse Sun. "O menino estava ouvindo o guia e não estava olhando para onde ia. Tropeçou e abriu um buraco na obra de arte."

Sun disse que o menino e sua família expressaram sincero pesar e não vão ser alvo de nenhuma punição.

"Tínhamos um especialista italiano por perto e imediatamente contatamos o colecionador", disse Sun. "Decidimos reparar a pintura imediatamente no local e ela já está de volta à mostra."



Assista ao vídeo que mostra o momento do tropeção do menino:

Agência Reuters Obra de US$ 1,5 mi danificada por garoto é restaurada

