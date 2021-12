Obama volta à Washington após férias de verão

O presidente dos Estados Unidos Barack Obama voltou a Washington depois de um período de férias na ilha de Martha Vineyard. Obama viajou na noite de domingo com a sua esposa, Michelle, e as filhas Malia e Sasha.

Durante os nove dias de descanso, o presidente norte-americano falou apenas uma vez sobre os conflitos no Egito entre as forças armadas do país e os manifestantes favoráveis ao ex-presidente deposto Mohammed Morsi. Fonte: Associated Press.

