Obama vai tentar acordo fiscal rápido se reeleito

Caso seja reeleito nesta terça-feira (6), o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, deve iniciar rapidamente, talvez já no dia seguinte, a negociação de um acordo bipartidário que evite o "abismo fiscal" que ameaça levar os EUA para uma recessão, disseram assessores democratas no Senado na segunda-feira.

Obama poderia, por exemplo, dizer aos republicanos que, passado o duelo eleitoral, é hora de buscar um terreno comum para lidar com o fim das isenções tributárias da era Bush e com a entrada em vigor de cortes de gastos públicos, dois fatores que sugariam US$ 600 bilhões da economia dos EUA a partir do começo de 2013.

"Ele deseja que o processo comece imediatamente", disse um assessor. "Poderíamos avançar rapidamente", afirmou outro assessor, explicando que os ingredientes básicos de qualquer acordo --maior arrecadação tributária e cortes em benefícios sociais-- já estão sendo debatidos minuciosamente há dois anos.

"Todo mundo sabe o que precisa ser feito", disse uma das fontes.

O Congresso entra em recesso em dezembro, e um dos assessores disse que a Casa Branca procurou importantes senadores democratas para lhes dizer que Obama espera uma definição antes disso. A Casa Branca não se manifestou.

Caso o vencedor nesta terça-feira seja o republicano Mitt Romney, a busca por um acordo de redução de deficit para substituir os cortes automáticos de gastos e as novas regras tributárias seria postergada para depois da posse dele, em 20 de janeiro.

Mas os parlamentares republicanos rapidamente iniciariam um esforço para adiar os cortes de gastos e elevação dos impostos durante um prazo de seis meses a um ano, dando tempo para a negociação de uma reforma tributária abrangente.

O presidente da Câmara, o republicano John Boehner, disse no domingo que se posicionaria para uma "ponte" temporária que permita ao novo governo e ao futuro Congresso moldarem uma solução.

"Eu acho que isso seria o melhor que a gente poderia esperar, e mesmo que isso seja muito difícil de fazer", disse ele à CNN.

Os assessores democratas disseram que um acordo de redução do deficit provavelmente conteria muitos elementos de uma negociação que Obama e Boehner quase conseguiram concluir no ano passado, quando o Congresso debatia a elevação do teto de endividamento do governo. Ambos os partidos se propunham a buscar uma redução de US$ 4 trilhõesno deficit público em uma década.

Aquela negociação acabou sendo abandonada. Ela incluiria concessões dos democratas para reduzir programas sociais como o Medicare e o Medicaid, em troca de os republicanos aceitarem aumentar a arrecadação tributária.

(Reportagem adicional de Richard Cowan e David Lawder)

