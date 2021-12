Obama tira aliança enquanto cumprimenta jovens argentinos

Um vídeo captado pelas câmeras de segurança mostra o momento no qual o presidente dos Estados Unidos tira a aliança enquanto aperta as mãos de jovens argentinos durante a visita ao museu de arte de Buenos Aires. O gesto pode ter sido em prol de um desconforto, mas causou indignação para alguns argentinos. Um senador argentino postou em seu perfil no Twitter:

Dijo #Obama, todo muy PRO, muy inspirador, pero el anillo me lo guardo porque me lo afanan... https://t.co/CrWNcawJPJ — Alberto De Fazio (@albertodefazio) March 24, 2016

