Obama tem noite de comediante em jantar anual

Na noite de sábado, 27, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, virou comediante ao fazer graça consigo mesmo e com seus adversários durante o tradicional jantar anual da Associação de Correspondentes da Casa Branca, em Washington.

Obama se transformou em ator para uma paródia em um imaginário trailer de sua cinebiografia, dirigida por Steven Spielberg e com Daniel Day Lewis no papel do protagonista. Também fez piadas no estilo stand up.

Diante de uma plateia, que incluía, além de jornalistas e políticos, celebridades como o cantor sul-coreano Psy e atores como Kevin Spacey, Scarlett Johannson e Claire Danes, o presidente dos Estados Unidos conseguiu arrancar várias gargalhadas.

Umas das graças que fez consigo mesmo, Obama afirmou que para melhorar sua imagem pública estava pensando em tomar emprestado um truque de sua mulher,

Michelle. Nesse momento, o telão mostrou várias fotos nas quais o presidente aparecia com uma franja semelhante a da primeira-dama.

O presidente também debochou de rede CNN que anunciou equivocadamente a suposta prisão de um suspeito das explosões em Boston antes que ela ocorresse. E, adotou tom sério para prestar uma homenagem às vítimas dos atentados durante a Maratona de Boston e da explosão na fábrica de fertilizantes de West, no Texas.

adblock ativo