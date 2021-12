Obama saúda 'primeiro Papa das Américas'

O presidente americano, Barack Obama, ofereceu "calorosos votos" em nome do povo americano para o recém-eleito Papa Francisco nesta quarta-feira, 13, saudando o argentino como "o primeiro Papa das Américas."

"Sua eleição testemunha também a força e vitalidade de uma região que está crescentemente moldando nosso mundo, e junto a milhões de hispanoamericanos compartilhamos aqui nos Estados Unidos a alegria deste histórico dia", indicou Obama em um comunicado apresentado pela Casa Branca.

"Como campeão dos pobres e dos mais vulneráveis dentre nós, ele leva adiante a mensagem de amor e compaixão que inspirou o mundo por mais de dois mil anos, que em cada um vemos a face de Deus," indicou.

O cardeal argentino Jorge Mario Bergoglio, arcebispo de Buenos Aires, foi eleito Papa pelo Colégio de Cardeais, que se reuniu no Vaticano para escolher o sucessor do pape Bento XVI, que renunciou no mês passado.

"Em nome do povo americano, Michelle e eu oferecemos nossos calorosos votos à Sua Santidade, Papa Francisco, no momento em que ascende ao Trono de São Pedro e inicia o se papado," indicou Obama no comunicado.

Obama e sua família são cristãos protestantes. Cerca de um quarto dos americanos são católicos romanos, ou cerca de 80 milhões de pessoas, o quarto maior grupo nacional na Igreja.

