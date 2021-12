Obama quer que ricos paguem mais impostos nos EUA

O presidente norte-americano, Barack Obama, disse nesta sexta-feira, 9, que os ricos deverão pagar mais impostos para que seja possível reduzir o gigantesco deficit fiscal do país, em seu primeiro pronunciamento sobre a questão do abismo fiscal após ter sido reeleito.

"Não há atalhos até a prosperidade. Se realmente queremos reduzir o deficit (público federal), devemos combinar cortes de gastos com ingressos e isso significa pedir aos norte-americanos mais ricos que paguem um pouco mais de impostos", disse Obama da Casa Branca.

O presidente também anunciou que convidará líderes republicanos e democratas do Congresso à Casa Branca para negociar uma maneira de evitar um ajuste fiscal e o aumento dos impostos conhecidos como "abismo fiscal", no início de 2013, informou um funcionário do governo nesta sexta-feira.

Os legisladores convidados na próxima semana serão o presidente da Câmara baixa, o republicano John Boehner, o líder da minoria republicana no Senado, Mitch McConnell, e os principais líderes partidários do Congresso.

Os diálogos buscarão evitar o "precipício fiscal", uma somatória de cortes de gasto e alta de impostos que serão acionados em 1º de janeiro de 2013 caso não seja atingido um acordo sobre novos mecanismos para reduzir o déficit público.

Especialistas temem que esse cenário possa gerar uma nova recessão.

Obama manifestou sua vontade de alcançar um compromisso sobre um plano para reduzir o deficit, mas deixou claro que rejeita o plano dos republicanos de elevar impostos.

"Esta foi uma questão central durante a eleição. Na terça-feira à noite, soubemos que a maioria dos norte-americanos concorda com a minha abordagem", afirmou.

"Quero ser claro. Não estou casado com cada detalhe de meu plano. Estou aberto a um compromisso. Estou aberto a novas ideias. (Contudo), rejeito qualquer enfoque que não seja equilibrado", afirmou.

"Não pedirei a estudantes, aposentados e famílias de classe média para que paguem por todo o déficit, enquanto que pessoas como eu que ganham mais de 250.000 dólares por ano não arquem nada mais. Não farei isso", afirmou.

adblock ativo