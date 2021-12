Obama: "o melhor ainda está por vir" para os EUA

Em seu discurso da vitória, perante centenas de correligionários democratas que lotaram um ginásio em Chicago, o presidente reeleito dos EUA, Barack Obama, disse que o povo americano lutou durante tempos econômicos difíceis, ao destacar que o "melhor ainda está por vir". Recebido com aplausos em sua cidade natal, ele esteve ao lado da primeira-dama Michelle Obama e das filhas Sasha e Malia.

Obama afirmou que quer se encontrar com seu rival republicano Mitt Romney para discutir como eles poderão trabalhar juntos. O presidente reeleito disse que eles podem ter "lutado ferozmente" durante a campanha eleitoral, "mas isso é só porque amamos profundamente este país".

O presidente obteve um segundo mandato com 306 votos no Colégio Eleitoral ante 206 de Romney - já contabilizada a projeção de vitória do republicano no Alasca (3 delegados) e faltando finalizar a contagem na Flórida, onde 29 delegados estão em disputa.

O Colégio Eleitoral vai se reunir no dia 17 de dezembro para referendar o resultado das eleições. As informações são da Associated Press.

