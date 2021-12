Obama não se importa que as filhas levem os 'crushes' para a Casa Branca

Quem nunca teve aquele leve receio de levar o 'crush' para casa e encontrar os pais? Acontece até com as filhas do presidente norte-americano, Barack Obama. Malia, de 18 anos, e Sasha, de 15, já levaram meninos para a Casa Branca, mas o pai encara com naturalidade.

Em entrevista à uma rádio da Carolina do Norte, na última sexta-feira, 4, Obama disse que já aconteceu e ele ficou relaxado. "A verdade é que eu fico muito relaxado por duas razões. Uma delas é Michelle. Ela ensinou - ela é um grande exemplo de como ela se impõe, de autoestima, sem depender de meninos para validarem como está sua aparência ou essas coisas, sem deixar que te julguem por alguma coisa além do seu caráter e da sua inteligência", disse o presidente dos Estados Unidos.

Obama também disse que espera ter sido um bom exemplo em relação ao respeito que mostrou à sua esposa. "Não me preocupo com isso porque ela são meninas inteligentes", afirmou.

A outra razão para que ele fique tranquilo é o Serviço Secreto norte-americano. Obama brincou que os meninos que vão à Casa Branca com suas filhas não têm ideia do que os agentes da CIA podem fazer.

