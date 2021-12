Obama joga futebol com robô japonês

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, trocou alguns passes de futebol nesta quinta-feira, 24, com um pequeno robô japonês, Asimo, que corre, salta e chuta.



O improvável encontro ocorreu no Museu Nacional de Ciências e Inovação de Tóquio.



"Muito prazer em conhecê-lo", declarou Asimo ao presidente Obama, que respondeu sorridente: "Muito prazer em conhecê-lo também".



Com a estatura de uma criança de 10 anos, Asimo, pequena maravilha da tecnologia desenvolvido pela Honda, realizou primeiro uma pequena demonstração de todos os movimentos que é capaz de fazer, antes de afirmar com seu timbre metálico: "Também posso chutar uma bola".



"Ok, então vamos lá!", disse o presidente. Asimo deu, então, um chute que Obama bloqueou com seu sapato.



"É impressionante", deixou escapar Obama antes que o robô começasse a saltar pela sala.



"Devo dizer que dá um pouco de medo, este robô parece vivo", comentou o presidente americano.

