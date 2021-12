Obama e Putin falam ao telefone durante 1 hora sobre Ucrânia

Os presidentes dos Estados Unidos, Barack Obama, e da Rússia, Vladimir Putin, mantiveram nesta sexta-feira, 7, conversa telefônica durante cerca de uma hora sobre a situação na Ucrânia. A conversa ocorreu horas depois de os EUA terem começado a impor sanções a dirigentes russos.



Em nota, a Casa Branca informou que "o presidente Obama disse que as ações da Rússia eram uma violação à soberania e integridade territorial da Ucrânia", que provocaram várias "ações de resposta" dos Estados Unidos, "em coordenação com os parceiros europeus".



Também em nota, o Kremlin informou que Putin disse a Obama que as relações entre os dois países não deveriam ser prejudicadas pelos desacordos sobre a Ucrânia. O presidente da Rússia destacou a importância das relações entre os dois países para garantir a estabilidade e segurança no mundo. Essas relações não devem ser prejudicadas por desacordos sobre problemas internacionais - mesmo que extremamente importantes -, acrescentaram os serviços da Presidência russa.

adblock ativo