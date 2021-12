Obama diz que procuradora-geral é atraente e causa polêmica

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, gerou polêmica em seu país ao dizer que a procuradora-geral da Califórnia, Kamala Harris, de 48 anos, é "a mais atraente" de todos os estados - comentário que recebeu críticas positivas e negativas por parte da imprensa e de usuários de redes sociais.

A imprensa americana repercutiu nesta sexta-feira, 5, as reações ao comentário feito ontem pelo presidente durante um ato do Partido Democrata no Vale do Silício (Califórnia). Muitos questionaram se, apesar de ter a intenção de fazer um elogio à procuradora, Obama não teria exagerado ao se referir ao físico de Kamala.

"Ela é brilhante e dedicada, é uma mulher rígida. Além disso, é, de longe, a procuradora-geral mais atraente do país", disse o presidente em referência a sua companheira de partido, amiga pessoal e procuradora-geral da Califórnia, que estava presente no momento da declaração.

Entre as reações ao comentário está o artigo publicado pela jornalista Robin Abcarian no "Los Angeles Times", e que tinha como título "Obama diz que Kamala Harris é "a mais bonita": Verdadeiro, mas sexista?" (em tradução livre). Durante o texto, ela questiona se "dizer o óbvio faz do presidente um sexista", além de afirmar que a beleza é um diferencial na política, principalmente para as mulheres.

A blogueira do "Washington Post" Alexandra Petri publicou ontem uma matéria que tem como título: "após Obama ter dito que Kamala é a procuradora-geral mais atraente do país, quando se pode elogiar a aparência de uma mulher?". Ela também lembrou diferentes ocasiões em que o americano elogiou figuras femininas em público.

Já a apresentadora do canal "NBC" Mika Brzezinski, que costuma defender o presidente, lamentou o "erro" cometido por Obama, pois apesar de estar convencida de que ele "quis apenas fazer um elogio a Kamala", segundo sua opinião o ideal é destacar a "qualidade do trabalho" das mulheres ao invés de sua aparência, ainda mais "quando se trata de uma procuradora-geral".

Em sua conta no Twitter, o redator do jornal "Politico" Dylan Byers se perguntou "o que aconteceu para que dizer que uma mulher é atraente em público cause tantos problemas?".

Esta não é a primeira vez que Obama enfrenta polêmicas deste tipo. Em 2008, antes de assumir a presidência, despertou a ira das feministas ao chamar de "doçura" uma repórter que havia feito uma pergunta a ele: "espere um segundo, doçura".

