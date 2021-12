Obama diz que furacão será "poderoso" e alerta a população

Washington - O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, disse estar confiante nesta segunda-feira que os EUA estão preparados para lidar com o furacão Sandy, o qual ele descreveu como uma tempestade que se movimenta devagar mas que tem potencial para provocar enchentes devastadoras e derrubar o fornecimento de energia elétrica na Costa Leste americana.

No Caribe, que atravessou na semana passada, Sandy matou 65 pessoas, 51 das quais no Haiti. Obama disse que o furacão Sandy será uma tempestade "grande e poderosa" e pediu à população que fique atenta aos avisos das autoridades locais. "Quando eles disserem a vocês para irem embora, vocês precisam ir embora. Não atrasem a partida, não questionem as instruções dadas porque essa é uma tempestade grande e poderá ter consequências fatais", disse Obama.

A aproximação do furacão Sandy já forçou centenas de milhares de pessoas a deixarem regiões costeiras nos Estados da Carolina do Norte, Nova Jersey e Nova Iorque, levando ao fechamento de aeroportos, aos metrôs de Nova Iorque, Washington e Filadélfia e à Bolsa de Valores de Nova Iorque. O furacão também forçou Obama e seu rival republicano a cancelarem eventos de campanha, poucos dias antes das eleições presidenciais de 6 de novembro.

Obama deixou de lado as questões sobre qual será o possível impacto da tempestade sobre as eleições. "Não estou preocupado com um impacto sobre as eleições, estou preocupado com o impacto sobre as famílias e com o impacto sobre os nossos primeiros socorristas. Também estou preocupado com o impacto sobre a nossa economia", disse.

Ele buscou mostrar um otimismo cauteloso no discurso de seis minutos feito na tarde desta segunda, na Casa Branca. Segundo ele, os governos estaduais se prepararam para a chegada de Sandy, prevista para ocorrer no final da noite desta segunda-feira, no litoral sul de Nova Jersey. Obama disse não estar preocupado com o impacto da tempestade sobre a eleição, mas ela já afetou a campanha eleitoral. Obama e Romney cancelaram eventos de campanha por causa do furacão.

O presidente deveria aparecer na manhã desta segunda na Flórida, mas ao invés disso voltou para a Casa Branca. Ele também cancelou a agenda de campanha para terça-feira. "A prioridade imediata do presidente é a segurança dos americanos que estão no caminho da tempestade e que serão afetados por ela", disse Jay Carney, porta-voz da Casa Branca.

A campanha republicana cancelou os eventos de Romney para esta segunda-feira e toda a agenda de terça, 30, ao citar a "sensibilidade para com os milhões de norte-americanos que estão no caminho do furacão Sandy".

adblock ativo