Obama diz que a presidência dos EUA é maior que as diferenças entre ele e Trump

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, concedeu uma entrevista coletiva nesta quarta-feira, dizendo que se sente encorajado para o futuro após uma ligação do presidente eleito, Donald Trump, que pediu por unidade após sua vitória no dia anterior. Segundo Obama, ele e Trump são diferentes, mas "a presidência é maior do que todos nós".

Na Casa Branca, Obama afirmou que irá fazer tudo o que puder para realizar uma transferência pacífica da presidência para Trump. "Todos nós queremos o que é melhor para o país", disse Obama, que também afirmou estar aberto à reconciliação após a disputa entre o bilionário e a democrata Hillary Clinton.

De acordo com o presidente americano, ele e Trump conversarão nesta quinta-feira para decidirem sobre a transição presidencial. "Estamos todos no mesmo time", disse. Obama chamou o bilionário para uma reunião na Casa Branca na manhã desta quarta-feira.

Sobre a candidata democrata, Hillary Clinton, que foi derrotada por Trump, Obama afirmou que "expressa admiração pela forte campanha que ela conseguiu fazer ao redor do país". Fonte: Associated Press.

