Obama demonstra apoio a França e alerta sobre ameaças de terrorismo

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, disse que a crise em Paris parece ter sido resolvida, mas alertou para a contínua ameaça que o terrorismo representa. Em discurso durante um evento público no estado do Tennessee, Obama disse que oficiais de segurança e de inteligência americanos continuam em contato com funcionários franceses sobre as repercussões do "ataque ultrajante" em Paris.

"Estamos esperançosos de que a ameaça imediata foi resolvida agora graças à coragem e ao profissionalismo dos funcionários franceses presentes" disse Obama. "Mas o governo francês continua a enfrentar uma ameaça de terrorismo e tem que permanecer vigilante", acrescentou.

No início do dia, a polícia francesa matou três homens armados que causaram tumultos dentro e fora da capital francesa nesta semana, encerrando a maratona de três dias de violência.

Obama ofereceu suas condolências às famílias das vítimas do atentado de quarta-feira. "Sofremos com vocês. Nós lutamos ao seu lado de vocês para defender os nossos valores", disse Obama. Esse valores e "esse clima irá durar para sempre, muito tempo depois de o flagelo do terrorismo ser banido do mundo", afirmou o presidente americano.

"A França é o nosso aliado mais antigo. Eu quero que o povo da França saiba que os Estados Unidos estão com vocês hoje e vão estar com vocês amanhã", disse Obama. "Nas ruas de Paris o mundo viu, mais uma vez, o que os terroristas representam. Eles não têm nada para oferecer, apenas o ódio e sofrimento humano e nós lutamos por liberdade, esperança e dignidade de todos os seres humanos", acrescentou. Fonte: Dow Jones Newswires.

