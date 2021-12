Obama conversa com mulher e filhas de Mandela

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, conversou neste sábado, 29, com Graça Machel, mulher de Nelson Mandela, e se encontrou com parentes do ex-presidente sul-africano. Mais cedo, o presidente norte-americano, que está em visita à África do Sul, tinha anunciado que não visitaria Mandela no hospital em respeito à família.

A Casa Branca informou, em nota, que Obama telefonou a Graça Machel, casada com Mandela desde 1998, e transmitiu apoio. A primeira-dama Michelle Obama também falou com ela.

Em comunicado, Machel disse se sentir honrada com as mensagens do casal Obama e informou ter transmitido as palavras de apoio a Mandela. O presidente norte-americano também se encontrou com duas filhas e alguns netos do ex-presidente sul-africano.

Mais cedo, Obama tinha informado que não visitaria Mandela no hospital em respeito à família. Em entrevista coletiva ao lado do presidente sul-africano, Jacob Zuma, Obama elogiou a coragem de Mandela e o considerou "uma inspiração para o mundo".

"A demonstração de amor que temos visto nos últimos dias mostra que o triunfo de Nelson Mandela e sua nação fala de algo muito profundo no espírito humano, o anseio por justiça e dignidade que transcende as fronteiras de raça, classe, fé e país", declarou Obama.

Zuma disse que Obama e Mandela foram "ligados pela história como os primeiros presidentes negros de seus respectivos países, assim ambos carregam os sonhos de milhões de pessoas na África e na diáspora que antes eram oprimidos". O presidente sul-africano destacou ainda que a visita de Obama foi "bem programada" para tirar proveito de um mercado crescente na África do Sul, e pediu maior investimento dos Estados Unidos no país.

Primeiro presidente negro da África do Sul, Mandela foi internado há quase uma semana com o quadro de infecção pulmonar. Obama, que está viajando com sua família, chegou ao Senegal na sexta-feira, 28, e, em seguida, foi para a África do Sul. Durante a viagem de fim de semana, o presidente dos EUA vai visitar a Robben Island, ilha onde Nelson Mandela ficou preso por 18 anos.

