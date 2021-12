Obama chora ao agradecer trabalho de voluntários de campanha

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, reeleito na terça-feira (6), não conteve as lágrimas ao agradecer um grupo de voluntários por seu trabalho e dedicação na campanha eleitoral.

Em um vídeo disponibilizado no YouTube pela equipe democrata, um emocionado Obama agradece o esforço dos jovens voluntários durante um encontro no centro de operações de sua campanha em Chicago, no Estado americano de Illinois.

"O que vocês, jovens, fizeram significa que o trabalho que estou fazendo é importante. Estou realmente orgulhoso disto, estou realmente orgulhoso de vocês", afirmou o presidente antes de enxugar as lágrimas.

"Tenho total confiança de que farão coisas incríveis em suas vidas", completou Obama à frente de um cartaz com um lema de sua campanha, "Forward!" (Adiante!).

O diretor da campanha de Obama, Jim Messina, explicou em um e-mail que, com suas palavras, o presidente também se dirigia a todos os voluntários que trabalharam juntos para que o democrata conquistasse um novo mandato de quatro anos.

<VIDEO ID=1290476/>

