O presidente Barack Obama subiu ao palco na terça-feira (14) à noite para participar em um espetáculo de blues na Casa Branca, quando o líder do Rolling Stone, Mick Jagger, convocou o democrata a soltar a voz.



"Não esta noite!", protestou o presidente americano quando Jagger e as lendas do blues B.B. King e Buddy Guy o convidaram para cantar o clássico "Sweet Home Chicago".



Animado pelos aplausos da audiência, um sorridente Obama cantou trechos da canção, uma ode a sua cidade de adoção, que ganhou fama com o lendário Robert Johnson.



Obama fez sucesso mês passado ao cantar "Lets Stay Together", sucesso de Al Green, com uma repercussão positiva na internet. Um dos vídeos do presidente entoando "Im so in love with you" no famoso Apollo Theater do Harlem, em Nova York, registrou mais de cinco milhões de visitas no YouTube.



Antes de convocar Obama, Jagger, 68 anos, fez uma apresentação que misturou rock e blues, incluindo o clássico "I Cant Turn You Loose", no Salão Leste da Casa Branca, como parte dp evento "Red, White and Blues".



"Algumas noites você quer sair sozinho e dar um passeio para espairecer, ou apenas subir em um carro e dar uma volta, mas não pode. O serviço secreto não permite. E isto é frustrante", confessou Obama.



"Mas há outras noites em que B.B. King e Mick Jagger vêm a sua casa e fazem um show. Assim, acredito que isto equilibra um pouco", brincou.



Para Obama o blues continua sendo um gênero musical popular e poderoso.



"Esta música fala de algo universal. Ninguém passa pela vida sem algo de alegria e de dor, triunfo e pena, o blues reflete tudo isto, às vezes com apenas uma letra ou uma nota", afirmou o presidente.



"Quando celebramos o mês da história negra, o blues nos recorda que já atravessamos tempos duros antes", concluiu.





Agência France Presse Obama canta com Jagger e B.B. King na Casa Branca

