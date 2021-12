Obama cancela reuniões com Putin

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, cancelou os planos de se encontrar com o líder russo, Vladimir Putin, em Moscou no próximo mês. A medida é uma aparente resposta a decisão da Rússia de conceder asilo temporário para Edward Snowden, delator de programas secretos dos EUA.

O cancelamento da viagem também reflete a frustração crescente com a Rússia sobre várias outras questões, incluindo mísseis de defesa e direitos humanos.

Um alto funcionário da Casa Branca disse que Obama ainda planeja participar do encontro do G-20 em São Petersburgo, na Rússia, mas não tem planos de se reunir individualmente com Putin.

Em vez de visitar Putin, em Moscou, o presidente irá adicionar uma parada na Suécia ao seu itinerário de viagem no início de setembro.

Os EUA devem notificar os russos na quarta-feira, 7, sobre a decisão de Obama. O presidente dos EUA e Putin se reuniram pela última vez em junho durante a cúpula do G-8 na Irlanda do Norte. Fonte: Associated Press.

