Obama arrecada US$ 55 milhões em fevereiro, um novo recorde

Leia também:

>> Equilíbrio entre Obama e Hillary preocupa democratas

O pré-candidato democrata Barack Obama arrecadou 55 milhões de dólares em fevereiro, valor recorde em um único mês nas campanhas presidenciais dos Estados Unidos, disse um assessor dele nesta quinta-feira.



A quantia está bem acima dos 36 milhões que Obama, senador pelo Estado de Illinois, levantou em janeiro e é muito maior do que os 35 milhões de dólares obtidos por sua rival, Hillary Clinton, em fevereiro -- valor que também foi um recorde para a campanha dela.



Obama e Hillary estão envolvidos numa intensa disputa pela indicação do Partido Democrata para concorrer com o senador republicano John McCain nas eleições presidenciais de novembro. Os dois aumentaram sua competição para a arrecadação de fundos.



Os dois candidatos têm destacado o valor arrecadado por suas campanhas como uma evidência de que contam com entusiasmado apoio dos eleitores.



Mas os valores cada vez maiores também demonstram a extensão da luta entre os dois democratas para vencer a disputada corrida para a Casa Branca.



Hillary está atrás de Obama em número de delegados que escolherão o candidato do partido, mas na terça-feira ela obteve vitórias no Texas, Ohio e Rhode Island que quebraram uma sucessão de vantagens para Obama e revigoraram sua campanha.

adblock ativo