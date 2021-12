Obama apresenta a equipe de transição

>>Começam a surgir nomes da futura administração

Washington - Os assessores do presidente eleito americano Barack Obama apresentaram na quarta-feira, 5, um dia depois da eleição presidencial, a equipe encarregada de preparar a transição entre a administração de George W. Bush e a do novo dirigente. Obama assumirá oficialmente o cargo no dia 20 de janeiro.

A equipe encarregada de preparar a transição já estava ativa há “vários meses”, destacaram os assessores de Obama em comunicado. Ela é presidida por três personalidades, entre elas John Podestà, secretário-geral da Casa Branca entre 1998 e 2001, durante o mandato do democrata Bill Clinton, e hoje presidente do Center for American Progress, um centro de reflexão de esquerda. Os outros dois são Valerie Jarrett, conselheira de Obama, e Pete Rouse, chefe de gabinete do senador de Illinois.

As três pessoas contarão com a colaboração de cerca de 12 assessores, entre eles a governadora do Arizona, Janet Napolitano, o ex-secretário do Comércio William Daley, o ex-secretário para o Transporte e a Energia Federico Peña e a conselheira de Obama para os assuntos internacionais Susan Rice, que também esteve no governo de Bill Clinton.



Bush – O presidente George W. Bush prometeu ontem ao presidente eleito Barack Obama a “cooperação total” de seu governo até o dia 20 de janeiro. Bush ligou para Obama na noite de terça-feira, pouco depois do anúncio da vitória do senador de Illinois. “Disse ao presidente eleito que ele poderia contar com a coooperação total da minha administração” durante o período de transição, declarou.



Em suas congratulações a Obama na noite de terça, o presidente dos EUA disse a Obama que a transição será tranqüila e convidou o presidente eleito e sua família a visitarem a Casa Branca.

