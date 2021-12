Obama admite ter preparado discursos da vitória e da derrota

O presidente dos Estados Unidos Barack Obama, que concorre nesta terça-feira à reeleição pelo Partido Democrata, reconheceu que tem preparado um discurso de vitória e outro de derrota, porque, disse, "nada pode ser dado como certo".

Obama fez a declaração ao canal "FOX31" de Denver (Colorado) em uma rodada de entrevistas finais para uma dezena de cadeias de televisão locais de todo o país.

O líder assinalou que é um "privilégio extraordinário" servir aos cidadãos e tanto como senador e agora como presidente sabe que "os cidadãos são quem tem o poder em última instância, e eu sou seu representante".

"Minha esperança é que após quatro anos tendo trabalhado tão duro quanto pude para ajudar as famílias trabalhadoras de Denver e de todo os Estados Unidos, os cidadãos me permitam com seu voto terminar o trabalho começado", disse Obama.

Obama pediu aos moradores do Colorado, um estado com nove votos no colégio eleitoral, que acudam às urnas onde os colégios fecharão à meia-noite (horário de Brasília).

"Acho que, sem importar em quem vá votar, esta é uma das maiores obrigações que temos como cidadãos", disse.

O candidato republicano à Casa Branca, Mitt Romney, disse por sua vez a um grupo de jornalistas com os quais viajava em seu avião rumo a Boston, onde acompanhará a noite eleitoral, que só preparou um discurso: o de vitória.

