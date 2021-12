O que leva Obama a Israel

Especial para A TARDE - Chegou na quarta-feira, 20, a Israel o presidente americano, Barack Obama. Todo o governo israelense estava no aeroporto Ben Gurion a fim de recebê-lo. Mas o que faz um presidente americano, afogado até o pescoço em problemas internos e com a economia mundial em crise, se deslocar até Israel e a Autoridade Palestina?

Em primeiro lugar, a visita pode ser a chance de Obama justificar o recebimento do prêmio Nobel da Paz, outorgado como uma espécie de sinal e princípio de pagamento de um imóvel que sequer foi começado a construir.

Para isto, necessita trazer a paz para algum lugar do planeta. E nada melhor que no Oriente Médio, onde palestinos e israelenses lutam há mais de 60 anos sem chegar a um acordo.

Obama quer ouvir as partes em primeira mão e tentar dar novamente a partida neste velho carro enguiçado. O reinício do diálogo, porém, não será fácil. Os contendores partem de princípios opostos difíceis de conciliar como indicam as guerras e o terrorismo ao longo dos últimos 65 anos, e que tiveram início imediatamente após a criação de Israel em 1948.

Israel recebeu dos EUA ajuda civil e militar, de 1948 até hoje, num total de US$ 234 bilhões de US$. Desnecessário dizer que para Israel não será fácil recusar pedidos americanos.

Por outro lado, tio Sam, apesar da crise econômica que enfrenta nos últimos 5 anos, tem a vantagem de poder ajudar economicamente as partes. E a economia palestina está em situação precária, vivendo da ajuda externa de europeus, EUA e de diversas agências da ONU.

Acordos parciais foram assinados no passado recente e remoto. O conflito básico, porém, permanece desafiando os que tentaram levar os beligerantes a um entendimento.

Este difícil conflito teve início há 65 anos, quando exércitos árabes invadiram o novo estado de Israel afim de tentar impedir, pela força, a criação de um país para os judeus em sua terra ancestral da qual saíram há cerca de 2.000 anos.

Israel foi criado em decisão da ONU e em sessão histórica presidida pelo brasileiro Osvaldo Aranha. De lá para cá, diversas guerras incendiaram a região. Os árabes, porém, não só não conseguiram impedir a criação de Israel, como viram o estado judeu, com a ajuda americana, transformar-se numa potência militar sem precedentes nesta região.

O Egito e a Jordânia entenderam a situação, abandonaram seu programa de eliminar Israel do mapa e assinaram tratados de paz. O apoio americano é tal, que muitos comparam Israel a um porta-aviões americano ancorado no Oriente Médio, região de grande importância estratégica para os EUA.

O último pleito em Israel no fim do mês passado elegeu um governo menos radical e mais disposto a concessões em benefício da paz.

Reconhecendo esta realidade, os palestinos já aceitam Israel, mas querem seu estado vivendo livre da ocupação israelense. Dizem estar dispostos a fazer a paz desde que venham a ter seu próprio estado soberano.

A falta de progresso nas negociações, porém, poderá levar à permanência de um só estado para os dois povos, a fórmula ideal para conflitos internos.

Outra barreira para a pacificação é a existência das colônias israelenses encravas nas terras que seriam destinadas à criação de um estado palestino. Hoje, cerca 360 mil israelenses vivem em vilas e cidades construídas na chamada Cisjordânia.

Também o problema de armas nucleares do Irã e a possibilidade de Israel atacar este país que nega seu direito de existir será discutido com o presidente americano.

Hoje, para resumir, o desafio de Obama é enorme. Além das negociações paralisadas, novos obstáculos foram adicionados pela chamada "primavera árabe" através da qual radicais islâmicos já se apoderaram do Egito e da Líbia e estão infiltrados nas forças que lutam na Síria contra o regime de Bashar Assad.

Em Israel e na Autoridade Palestina, todos estão esperançosos que o primeiro presidente negro dos EUA faça o milagre que outros não conseguiram fazer.

