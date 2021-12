NYT diz ter vídeo de rebeldes sírios executando soldados

O jornal New York Times anunciou ter obtido um vídeo de rebeldes sírios executando soldados, novas evidências da brutalidade da oposição que chegam num momento crucial, quando líderes mundiais debatem sobre uma ofensiva contra o regime de Damasco.



O vídeo é o mais novo indicativo de que alguns na oposição síria, apoiada por Washington, se comportam de forma tão violenta quanto o regime que tentam derrubar.



Também é um lembrete de quão violenta a Síria se tornou, quando o Congresso americano se prepara para votar sobre um possível ataque ao regime de Bashar al-Assad pelo suposto uso de armas químicas contra a população.



O jornal afirmou que o vídeo foi contrabandeado para fora da Síria por um ex-rebelde revoltado com as mortes.



A gravação que, segundo o jornal, foi feita em 2012 e que vazou há alguns dias, mostra sete soldados sírios, alguns com machucados nas costas e com os rostos no chão.



Um comandante militar recita um verso revolucionário.



"Por 50 anos, eles foram companheiros da corrupção", afirma. "Prometemos ao Senhor do Trono que este é o nosso juramento: Nós vamos nos vingar".



Depois que os versos são declamados, o comandante atira na nuca do primeiro prisioneiro e os outros atiradores rapidamente o seguem.



Uma questão chave para os Estados Unidos ao discutir uma intervenção no país se centra na multifacetada oposição síria e em quem é possível confiar como aliados para substituir Assad.

